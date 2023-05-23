تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة الأوبئة والحشرات بالعريش

نفذت ادارة وحدة ناقلات الامراض وملاريا العريش بمديرية الصحة بشمال سيناء حملة مكافحة القوارض تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور مدير عام الشؤون الصحية ورعاية مدير الطب الوقائي ورعاية إدارة المتوطنة ورئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وبرفقة المهندسة نجلاء رئبس حى المساعيد ضمن حملة الحصاد الشتوى .

وجري اليوم تغطية منطقة ابنى بيتك ومنطقة الخزان بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب كما جري تغطية حديقة هابى فاميلي بالمبيدات اللازمة لمكافحة بعض الحشرات وتغطية محطات الصرف الصحي فى منطقة ابنى بيتك بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ .

جاء ذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة ومهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد والسيد السنوسي ومحمد شحاته وعامل محمد اسماعيل والسائقين أحمد عبد اللطيف ونافذ عبده مسلم.