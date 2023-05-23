حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم الثلاثاء بحبس تشكيل عصابي 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على المواطنين بطريقة بانتحال صفة ضباط شرطة وطلبت النيابة التحريات التكميليه للواقعه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي تشكيل عصابي ينتحل صفة ضباط شرطة للنصب علي المواطنين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم بإستبيان الأمر ، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم ، وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بالقاهرة) ، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت).

وبمواجهتم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة"، وإعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

بإستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.