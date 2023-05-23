ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل سائق بطعنة نافذة في الجمالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق – مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم. 

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى")، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" ، تم ضبطها ، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مقتل سائق في الجمالية مشاجرة “ خلافات الجيرة