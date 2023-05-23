بسبب خلافات الجيرة.. مقتل سائق بطعنة نافذة في الجمالية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق – مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى")، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" ، تم ضبطها ، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.