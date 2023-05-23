الحوار الوطني| تجهيز قاعات الحوار الوطني لانطلاق الجلسات النقاشية حول المحور الاقتصادي.. صور

وضع فريق عمل الحوار الوطني اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهبًا لانطلاق اليوم الثاني في الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشر اليوم.

ويواصل اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 الحوار الوطني المصري مناقشته، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة ما يلي:

أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".

دور الدولة في التنمية الصناعية.

سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي:

الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

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