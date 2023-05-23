بالتعاون مع "كريستيز" بلندن.. "أرت دي إيجيبت" تستعد لإطلاق معرض فنون غير نمطية

تستعد أرت دي إيجيبت لإطلاق معرض فنون غير نمطية : "نظرة أرت دي إيجيبت إلى الماضي"، في لندن بالشراكة مع دار كريستيز وبرعاية ارت دي ايجيبت.

أرت دي ايجيبت هي مؤسسة ثقافية تم تأسيسها من قبل مستشارة الفن المصرية-الفرنسية نادين عبد الغفار التي اجتاحت العالم وقادت الطريق في الحوار الثقافي والفني للتحرك نحو النهضة الثقافية على نطاق عالمي.

وفنون غير نمطية : “نظرة أرت دي إيجيبت إلى الماضي”، هو معرض يستخدم الممارسات الحوارية وأنماط التفسير الغير تقليدية، حيث يعكس فكرة الوقت في إطار من الأبدية والمعاصرة، ويقوم بعرض أعمال الفنانين العالمين التي تستكشف طبيعة التجاور وتصور المستقبل الذي يرتكز على المعرفة العميقة بالماضي والحاضر.

هذا ويدرس المعرض كيف يمكن للفن أن يكون غير نمطي مما يخلق مساحة من التفاعل والإدراك وتصور اللغة المرئية للفنان مقابل خلفية مجتمعية متغيرة بشكل مستمر.

وسيتم إقامة المعرض بالشراكة مع دار "كريستيز " في المكتب الثقافي والتعليمي المصري في مايفير، لندن من 18 حتى 25 مايو. وسيكون المعرض مفتوح للجمهور.

ويضم المعرض مجموعة من الفنانين العارضين ممن لديهم أسماء معترف بها دوليا يعرضون أعمالهم من مجموعة الأبد هو الآن، والأبد هو الآن 2 متضمنة أعمال جى ار، جوان يوسف، سلطان بن فهد، جيزيلا كولون، نتالي كلارك، اسباي و احمد فريد.

ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول الفنانين وأعمالهم الرائعة ادناه. وسيتم عرض الاعمال على الرمال التي تعكس هضبة الجيزة.

كما يمكنك إيجاد مزيد من المعلومات حول الفنانين والاعمال الفنية التي سيتم عرضها أدناه:

جى ار: تحية من الجيزة 2021

لدى جى ار أكبر معرض فني في العالم، وبفضل تخصصه في تقنية الكولاج الفوتوغرافي، فإنه يتمكن من عرض أعماله مجانًا على جدران العالم بأسره - لجذب انتباه أولئك الذين لا يذهبون عادة إلى المتاحف.

جوان يوسف، الرمال الحيوية، 2022

جوان يوسف هو فنان تشكيلي سوري وسويدي الجنسية يعيش ويعمل بين لندن عاصمة المملكة المتحدة ومدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. جوان حاصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من سنترال سانت مارتينز-لندن -المملكة المتحدة، وبكالوريوس الفنون الجميلة من كلية الفنون بجامعة كونستفاك، ستوكهولم، جنوب شرق حيث درس الفنون التشكيلية.

يعتبر سلطان بن فهد الفن على أنه رحلة بين الذكريات الغير ملموسة والثقافات الملموسة.

ومن خلال رسوماته التجريدية، واللوحات، والمنحوتات، والتركيبات يظل موضوع بن فهد الرئيسي ومحل اهتمامه هو الثقافة المادية في وطنه المملكة العربية السعودية.

جيزيلا كولون، اترنتي ناو "الابدية الآن"، 2023

من خلال مفردات الهندسة المجسمة، تتحدى جيزيلا وتفكك وتتمرد على قانون مينيماليست (قانون الحد الأدنى) الذي يهيمن عليه الذكور في الغالب، مما يخلق مساحة للنساء واللاتينيين والشعوب الأقل تمثيلا . تم إنشاء منحوتاتها الأصلية النقية التي يتم تنشيطها بالضوء باستخدام تصميمات القرن الحادي والعشرين المبتكرة.

ناتالي كلارك ، "روح حتحور، 2022

ناتالي كلارك هي نحاتة كلاسيكية بريطانية-أمريكية مدربة، وجامعة مقتنيات ومستشارة فنية ومعلمة ومؤلفة كتب للأطفال. تتأثر أعمال ناتالي بالسفر المكثف حول العالم، وتتميز أعمالها أنها عبارة عن اندماج عالمي بين التصميم المعاصر والأنماط الاثنوجرافية والأشكال العضوية الموجودة في الطبيعة.

اسباي "ORB" ، 2022

اسباي هو فنان عالمي عام وحضري يتمحور عمله حول تحويل المساحات إلى خبرات من خلال التدخلات الفنية. تعد المشاريع الفنية السياقية للفنان الإسباني اس بي واي من بين المساهمات الأكثر أصالة وشهرة في التطور من الفن الحضري إلى الفن العام.

أحمد فريد، الفوضى الجميلة 2، 2022

ولد أحمد فريد في القاهرة، مصر عام 1950 حيث يعيش ويعمل في الوقت الحالي. احمد فريد هو فنان مصري بصري حاصل على درجة علمية في العلوم الاجتماعية ومجال عمل مبكر في مجال الاتصالات التسويقية والأعمال التجارية.

وكجزء من المعرض، سيكون هناك ايضا معرض لـ 16 مطبوعة رقمية، 50 × 70 سم، من مجموعة معرضي الابد هو الان النسخة الاولي و الثانية. سيكون الفنانون العارضون هم إميليو فيرو، ومحمد الفراج، وناتالي كلارك، وجوان يوسف، اسباي ، إي إل سيد، زينب الهاشمي، أحمد قرعلي، تيريز أنطوان، لورنزو كوين، سلطان بن فهد ومعتز نصر وألكسندر بونوماريف وجيزيلا كولون وجواو تريفيسان.