أمام العدالة.. محاكمة "متهمي خلية الإسماعيلية" و"6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات" أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 5 متهمين بخلية الإسماعيلية ومحاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات.

-محاكمة 5 متهمين بخلية الإسماعيلية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية الإسماعيلية.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، تهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، كما خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.



- استكمال محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات فى 15 مايو

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة 6 متهمين بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات في 15 مايو.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه "م.ح" بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.