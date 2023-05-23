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الثلاثاء 23 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الإحصاء البريطاني: إجمالي صافي الهجرة في عام حتى يونيو 2022 بلغ 504000 شخص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مكتب الإحصاء في بريطانيا إن صافي الهجرة في 12 شهرًا حتى يونيو 2022 بلغ حوالي 504000 شخص، بارتفاع حاد عن 173000 في العام السابق حتى يونيو 2021، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

يشار إلى أن صافي الهجرة يقصد به الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة وأولئك الذين يغادرون البلاد خلال 12 شهرًا.

يأتي هذا بعد أيام فقط من تصريح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن الهجرة القانونية إلى المملكة المتحدة كانت "عالية جدًا" وأنه "يفكر في مجموعة من الخيارات" لتقليل عدد الوافدين.

وقال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إنه يدرس خططًا لمساعدته على الوفاء بتعهد حزب المحافظين بالانتخابات العامة لعام 2019.

ولم يضع سوناك رقما ليحدد به الرقم المقبول للمهاجرين وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية في اليابان.

وقال رئيس الوزراء: "ما أود قوله هو أننا ندرس مجموعة من الخيارات للمساعدة في معالجة أعداد الهجرة القانونية وخفض هذه الأرقام - وسنتحدث أكثر عن ذلك في المستقبل".

ويتم إصدار أرقام الهجرة الخاصة بالأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة في شهر يونيو من كل عام.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما مجموعه 1.1 مليون شخص قد هاجروا إلى المملكة المتحدة في العام حتى يونيو 2022، وكان معظمهم - 704000 - من خارج الاتحاد الأوروبي.

الإحصاء البريطاني ﺇجمالي صافي الهجرة