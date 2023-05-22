نقابة التشكليين تتبرأ من غادة والي.. ليست عضواً بالنقابة وتُسأل عما ينسب إليها

قالت الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، إن النقابة رصدت شكوى لفنان روسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع فيها صورته التي رسمها بنفسه، وقامت إحدى الطالبات في الجامعة الألمانية بتقليدها ثم وضعها في إحدى محطات قطار مترو الأنفاق بمصر دون أذن منه، «أكد أنها تعود إليه، ولا يحق لأحد أن يقلدها، وده تعدي على حقوق الملكية الفكرية».

بيان نقابة الفنانين التشكليين

وأضافت «القباني» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الطالبة قامت بوضع اللوحة في محطة مترو الأنفاق وهو ليس مجال عملها، حيث إنها فنانة في مجال الجرافيك وليست أستاذه تصوير جداري أو عضوة بالنقابة.

وتابعت: «ده مش مجال تخصصها، وهي متعرفش توظف الحاجات دي على العمارة، والنقابة استنكرت الكلام ده، هي مش عضوة، ولكن لا يتم السماح بمشاركة أعضاء النقابة الحقيقيين وهم المنوط بهم العمل في المشروعات القومية كاستشاريين، وعلى منفذي المشروعات الكبرى العودة إلينا والاحتكام كمختصين».