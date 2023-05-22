متطوعة بصندوق مكافحة الإدمان في قنا تحتفل بزفافها بطريقة خاصة.. صور

حرصت متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة "نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على ارتداء ملابس الصندوق عليها شعار حملة " أنت أقوى من المخدرات" ورقم الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" بصحبة زملائها المتطوعين في الصندوق.. كما حرص زوجها على مشاركتها في ارتداء ملابس الصندوق طوال حفل الزفاف.

العروس "أسماء سعيد" من محافظة قنا متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ عام 2014،حيث التحقت بالعمل التطوعي في الصندوق وهي طالبة في كلية تربية تعليم أساسي بجامعة جنوب الوادي إيمانا منها برسالة الصندوق في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وشاركت في تنفيذ غالبية أنشطة الصندوق بمحافظة قنا، أيضا المشاركة في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

ويوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية يشاركون في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتوعية طلاب المدارس والجامعات، وأيضًا العمال والحرفيين والشباب من مختلف الأعمار بأضرار تعاطي المخدرات، كذلك توعية الأسر في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وفى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال التواصل معهم بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر والتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

ويحرص حرص صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفة مستمرة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.