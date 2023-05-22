تعاون مصر وإيطاليا تبحثان التعاون فى مجال الأمن الغذائي

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي، والسفير بسام راضي بروما، مباحثات ثنائية مع الجانب الإيطالى فى مجال الأمن الغذائى.

وصرح السفير بسام راضي، أن الدكتور على مصليحى قدم لوزير الزراعة الإيطالى شرحًا متكاملًا عن جهود مصر خلال السنوات الاخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم قطاع الأمن الغذائى وما قامت به الدولة من مشروعات قومية عملاقة لتوفير السلع الغذائية، وكذلك الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار مع الجانب الايطالى فى هذا القطاع الحيوى.

وأضاف “راضي” أن وزير الزراعة الإيطالى أكد استعداد ايطاليا الكامل للتعاون مع مصر فى مشروعات الأمن الغذائى خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، مشيرا الى ان مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى هذا المجال.

يذكر أن السفير بسام راضي استقبل في روما الدكتور على مصيلحي وزير التموين والذي يشارك كمتحدث فى اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حاليًا بالعاصمة روما.

وصرح بسام راضي ان مشاركة الوزير مصيلحي تأتى فى إطار اهتمام مصر بقضية الأمن الغذائى الآخذة في التنامى دوليًا فى ظل الظروف العالمية الحالية، وحرص الحكومة المصرية على التعاون واقامة شراكات مع الجانب الايطالى فى هذا المجال.

وتفقد الوزير علي مصيلحي يرافقه السفير بسام راضي معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمى لأسواق المزارعين والذى يعتمد على أحدث التكنولوجيا في إنتاج المحاصيل والحبوب.