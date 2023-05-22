محافظ الجيزة يعاين أعمال التطوير بعدد من القطاعات المحيطة بالمتحف المصري الكبير

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، والتى من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة للارتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة .

وأكد المحافظ على المرافقين من مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمكتب الهندسى الاستشارى بالتنسيق مع شركات المرافق والجهات المعنية للارتقاء بالمظهر الحضارى لكل الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير ومحيطه.

شملت الجولة مرور المحافظ على طرق الرماية والواحات وطريق المتحف المصرى الكبير وبوابات مدينة حدائق الأهرام وطريق الفيوم والطريق السياحى، والتى من المقرر أن تشهد أعمال التطوير تشجير ورفع كفاءة للأسوار والمنشأت الواقعة على جانبيها .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالتنسيق والمتابعة الدورية مع شركات المرافق بسرعة الانتهاء من أعمال نقل الوصلات والخطوط المتعارضة مع أعمال التطوير .

كما شملت الجولة تفقد المحافظ للمنطقة المحصورة بين ترعة المنصورية وطريق مصر إسكندرية الصحراوى أسفل الطريق الدائرى، حيث وجه راشد بتنفيذ مخطط مرورى يسمح بتحقيق انسيابية للحركة المرورية المارة بين الطريق الدائرى وميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوى مع مراعاة توفير ساحات انتظار لمنع الانتظار الخاطئ بالطرق المحيطة على أن يتم تشجير وتجميل المنطقة الموازية والفاصلة بينها وبين المتحف المصرى الكبير.

مشددا على رئيس حى الهرم ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع أى مخلفات أسفل الطريق الدائرى والحفاظ على الشكل الحضاري.

كما شدد المحافظ على أن تشمل الأعمال النهوض بالشكل الجمالى لشبكات الإنارة وأكشاك الكهرباء والمداخل الخاصة بالفنادق الواقعة على جانبى طريق مصر إسكندرية الصحراوى لتتماشى مع أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسئولى المكتب الهندسى الاستشارى.

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