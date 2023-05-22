البحث عن عاملين سقطا داخل بالوعة صرف صحي بنزلة الأشطر في أبو النمرس

تجري قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهود مكثفة لسرعة انتشال عاملين سقطا في بالوعة صرف صحى بمنطقة عزبة أبو أرضية من شارع شهداء مكة بنزلة الأشطر بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد ادعاء سقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة عزبة أبو أرضية من شارع شهداء مكة بنزلة الأشطر بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وجاري تكثيف الجهود لانتشال العاملين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.