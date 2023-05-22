حصاد اليوم الثالث للشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة

قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين، بجولة تفقدية على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وفي إطار الإجراءات الرادعة التى تتخذها وزارة التربية والتعليم برعاية رضا حجازى، ومن خلال بروفة امتحانات الثانوية العامة وبناء على التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتم إلغاء عام دراسي كامل لعدد 9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، وذلك لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش.

كما تم إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنه وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.

وفي سياق متصل، ومن خلال جولات مدير المديرية بمدارس هشام شتا الإعدادية بنات وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، أشاد بوعى أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.

وتحاور مع أولياء الأمور وقدم لهم الشكر على تفهمهم ووعيهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم حيث وجدهم يحملون حقائب ممتلئة بالهواتف المحمولة وطمأنهم بأن القيادات تعمل لصالح الطالب وهو من أهم أولوياتهم.

وقد أصدر سلومة تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعه التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.