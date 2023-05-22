ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة المنيا": حملات تفتيشية مكثفة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية

صحة المنيا: المرور
صحة المنيا: المرور على 157 منشأة غذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 مايو الجاري، حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 157 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 63 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر ما بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وتم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب (10) عينات مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام (321) كيلو أغذية مختلفة و(2298) لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، ضبط 354 كيلو جبنة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

343460164_758307689277186_3853071690897399353_n
343460164_758307689277186_3853071690897399353_n
343288952_752742813256590_367582380855879673_n
343288952_752742813256590_367582380855879673_n
الدكتور محمد حسنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا حملات تفتيشية ورقابية صحة المنيا