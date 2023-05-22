ضبط صاحب مركز للزيوت وتشحيم السيارات لبيعه السولار بالسوق السوداء فى المرج

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة مسئول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المُدعم بالمركز عمله وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون .. وعثر بداخل المركز على (600 لتر سولار مُدعم) .

بمواجهته إعترف بتجميع السولار من محطات الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بقصد الربح .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.