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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة شهادة إعدادية بالخانكة للإخلال بأعمال الامتحانات

سماح إبراهيم
سماح إبراهيم
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قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية لمخالفتهم قانون 205 لسنة 2020 للإخلال بأعمال الامتحانات.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، في بيان لها اليوم، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت "إبراهيم"، أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت مدير المديرية، على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت ضرورة تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفي نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.

أعمال الامتحانات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية