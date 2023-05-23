«كوكب الشرق» الافتراضية تثير الجدل| عمرو مصطفى يعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في الأغنية.. فتيل الأزمة يشتعل بينه وبين «جابر» ويتحول لساحات القضاء.. و«العدل» مدافعًا: «سيبوه يجرب»

بعدما طرح الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، فيديو ترويجي لأغنية جديدة من ألحانه، بصوت السيدة أم كلثوم «كوكب الشرق»، مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي، مما أثار جدلا واسعا في مصر وخاصة بين رواد السوشيال ميديا بعد أن لاقى الفيديو الكثير من الاعتراضات.

وأعرب عمرو مصطفى خلال ترويجه للأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل، عن سعادته بهذا القرار، لأنه كان يتمنى أن تغني "كوكب الشرق" أغنية من ألحانه.

اعتراف عمرو مصطفى باستخدام الذكاء الاصطناعي

علّق الملحن عمرو مصطفى على الجدل المُثار، قائلًا: «الصوت المقدم في الأغنية هو من إنتاج الذكاء الاصطناعي وتم توضيح ذلك على المقطع حفاظًا على الحقوق».

وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة إلى برنامج كلمة أخيرة: "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الكلمات المستخدمة في هذا المقطع ليست مملوكة، قائلا: "بقالي أكتر من ثلاث سنوات بدرس المزيكا الجديدة وكنت بسأل هنروح فين وحتى ظهر الذكاء الاصطناعي".

وتابع في معرض تعليقه على محسن جابر: "أنت زي والد وأفضالك عليا كبيرة بس السؤال قاموا بالسكوت عن المصنفات الفنية المملوكة لهم من ألحاني والتي قام مطربي المهرجانات بأدائها مثل أغنية العالم الله وأغنية حبيبي لا؟ أنا ضد حمو بيكا يغني أغنية ليا ده إهانة ليا ولأسرتي" ليعقب عليه المنتج محسن جابر: ماتسبهمش قاضيهم وخد حقوقك، أنت فنان كبير بس أبعد عن حتة أم كلثوم ".

وتساءل: «لو جبنا مي فاروق وغنت لأم كلثوم، حد هيقدر يمنعها؟، أنا أملك جميع الحقوق للأغنية الجديدة بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي».

محسن جابر يهاجم الملحن عمرو مصطفى

وردا على فيديو مصطفى، أصدر المنتج محسن جابر بيانا رسميا هاجم فيه الملحن، وطالبه بعدم طرح الأغنية كاملة، حيث قال إنه يمتلك توكيلا رسميا من جميع الورثة الشرعيين لأم كلثوم، مهددا بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقف الأغنية.



وشدد جابر على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية، لإيقاف أي مهزلة أو عبث بصوت أم كلثوم، مشيرا إلى أن أم كلثوم رمز كبير لا يجوز لأحد أن يقوم بنسخه أو تشويهه، أو العبث به، وفق ما جاء في البيان الصادر عنه.

عمرو مصطفى يهدد باللجوء للقضاء

علق المطرب والملحن عمرو مصطفي من جديد على أزمته مع المنتج محسن جابر بسبب أغنية أم كلثوم وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأكد الملحن عمرو مصطفى أنه سوف يلجأ للقضاء في أزمته ضد المنتج محسن جابر، قائلا: “ليس لدي أي خطوة غير اللجوء للقضاء المصري، وحقي الأدبي لن أتنازل عنه ولسمعتي الفنية أمام الشعوب العربية”.

ودعا عمرو مصطفى محاميي الملكية الفكرية في مصر والوطن العربي بالتواصل معه قائلا: “لن تكون قضيتي فقط ستكون قضية كل مبدع وكل وريث لمبدع”.

محسن جابر: لا يجوز لـ عمرو مصطفى استخدام اسم أو صورة أم كلثوم



قال المنتج محسن جابر: عمرو مصطفى من حقه أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ويصنع مزيكا جديدة كما شاء، ولكن بعيدا عن الرموز.

كما رد المنتج محسن جابر على محمد العمري رئيس شركة صوت القاهرة، قائلا: "محمد العمري في وقت سابق كان بيني وبينه مجموعة دعاوي بسبب صوت أم كلثوم، ولكنه خسرها جميعا أمامي والحكم كان لصالحي، لأني أنا مالك لأغانى أم كلثوم، كما أن معي توكيلا رسميا من جميع الورثة الشرعيين لأم كلثوم.

وأضاف: "في وقت سابق استغلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لحن أغنية “ليلة حب” بالتعاون مع شركة روتانا وبتصريح من صوت القاهرة، ومنذ شهور قليلة حكمت المحكمة بعدم أحقية شركة صوت القاهرة وشركة روتانا فى استغلال أغنية ليلة حب، ودفع تعويض لنا قدره 350 ألف جنيه، وقامت شركة روتانا بسدادها بعد أن تم الحجز عليها.

وتابع: «على العموم استخدام الذكاء الصناعي فى إنتاج أغان ليس فكرا جديدا أو اختراعا، فهذا منتشر فى العالم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الشركات وتم وقفها لاستعمال الاسم والصورة بدون موافقة قانونية».

أشرف عبد الرحمن: استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد على التطور

وبدوره كشف الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد والمؤرخ الموسيقي رأيه في استخدام التكنولوجيا الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الغناء قائلا: "استخدام التكنولوجيا الحديثة شيء مهم للغاية في الموسيقى، وظهور نظام التوزيعات الجديدة ساعد على التطور، ولكنني ضد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحديثة في إحياء صوت مثل أم كلثوم أو عبد الحليم حافظ".

وأشار المؤرخ الموسيقي إلى أن السلبيات أصبحت منتشرة بشكل كبير في مجال الفن كتشويه تراث العظماء، موضحا ذلك بالقول: "إذا كان أحد من هؤلاء العظماء على قيد الحياة الآن أعتقد أنهم كانوا سيرفضون هذا الأمر بشدة، لأن الغناء في الأساس هو إحساس بالكلمة واللحن، فكيف يمكن لتقنية أن تحل محل هذه الأشياء، كيف نضع أم كلثوم في هذا الشكل وهي هرم من أهرامات الفن!".

وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "أرى أنه لا بد أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل نقابة المهن الموسيقية لوقف هذا التشويه، فلنترك العظماء الذين رحلوا عنا بأعمالهم الخالدة لتظل برونقها لأن ذلك يعتبر بمثابة نبش في القبور".

وتطرق عبد الرحمن للحديث عن الحفلات التي استخدمت تقنية "الهولوغرام" والفرق بينها وبين استخدام الذكاء الاصطناعي في استحضار صوت أم كلثوم أو الفنانين بشكل عام، مشيرا إلى أن "الهولوغرام" تعتمد على الاستخدام الشكلي ولا يكون هناك تلاعب في الصوت أو الألحان أو الكلمات، وإنما يكون هناك تجسيد لفناني الزمن الجميل على المسرح.

ولفت المؤرخ الموسيقي إلى أن ذلك "يعطي انطباعا جيدا لدى المتفرج، ولا مانع منه ويعد استخدامه إيجابيا، لكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتلاعب في الصوت يعد تشويها، لأن الصوت والكلمات والألحان لا يجب التلاعب بها".

التطور التكنولوجي يقتحم عالم الغناء

عن رأيه في استخدام التقنيات الحديثة في عالم الغناء، قال استشاري تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي أحمد عصمت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الغناء ليس جديدا فقد سبق وتم تنظيم حفلات بتقنية الهولوغرام للسيدة أم كلثوم داخل وخارج مصر"، لكنه أكد على أنه "من المفترض أن يتم تقنين الوضع من الناحية الأخلاقية والبحث عن الحقوق الفكرية وحمايتها".

وطالب عصمت" بضرورة وضع شروط لهذا الأمر، لأنه لا يجب على سبيل المثال أن يتم تنظيم حفلات لأم كلثوم واستخدام صوتها، وهي تغني أغاني مهرجانات".

وأوضح أن "المشكلة الحقيقة هو أن التطور التكنولوجي أصبح أسرع من التوجيهات الأخلاقية والسلوكية والقانونية، فأميركا وأوروبا تسعيان لتقنين هذه التقنيات، ويجب أن يكون هناك دور للمنطقة العربية بشأن هذا الأمر".

مدحت العدل مدافعًا عن عمرو مصطفى: «سيبوه يجرب»

انتقد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست الجدل حول أغنية أم كلثوم التي استنسخها الملحن عمرو مصطفى بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأدت لجدل في أوساط نقاد وملحنين قائلًا: «من الناحية القانونية المجردة طالما المنتج أدى وسدد الحقوق المادية والمعنوية فقد صنع ما عليه وذلك بالشكل القانوني بالشكل المجرد، رأيي المجرد لكن كفنان ليه بنخاف من التجارب؟ ما نسيب الراجل يجرب ونبقى نرفضه ويمكن يطلع حاجة كويسة.. الذكاء الاصطناعي بيستخدم كتير في العالم».

وتابع خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «ليه بنخاف من التجارب؟ بلاش فكرة التابوهات وكل ما حاجة تتجرب نقول الدنيا هتتهد محمد سعد غنى في فيلم اللمبي حب إيه، ومع ذلك بقيت أم كلثوم ما تسيبوا الناس تجرب، ما يمكن تطلع حاجة كويسة!».

أغاني أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي

عمرو مصطفى عبر حسابه على فيس بوك



يشار إلى أن عمرو مصطفى، أعلن إحياء صوت أم كلثوم، وطرح أغنية جديدة لها من ألحانه، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي.



وقال الفنان عمرو مصطفى، إنه “على مدار 24 سنة قدم العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرًا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حبيت أسمع لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج، تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى وقريبًا هتسمعوا الأغنية كاملة”.