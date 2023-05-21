لمروره بأزمة نفسية.. عامل ينهي حياته حرقا داخل مسكنه ببولاق الدكرور

أقدم عامل علي إنهاء حياته حرقا لمروره بأزمة نفسية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل مصاب بحروق من الدرجة الثانية ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء إنهاء حياته ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وجارٍ الوقوف على مُلابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.