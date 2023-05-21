رئيس الرقابة النووية يفتتح الاجتماع الفني لخوارزمات الكشف الإشعاعي

افتتح الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجتماع الفني حول الخوارزمات المستخدمة في الكشف الاشعاعي والذي تستضيفه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لأول مرة في الفترة من ٢١-٢٥ مايو ٢٠٢٣ وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي كلمته توجه رئيس الهيئة بالشكر لفريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم في تقديم الدعم للدول المختلفة في مجال الأمن النووي ومواجهة التحديات المشتركة على الحدود.

وفي هذا الشأن، تم التأكيد على أن الهيئة على استعداد أن تقدم الدعم اللازم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول المختلفة بما لديها من إمكانيات تمكنها من أن تصبح نموذج رائد للهيئات الرقابية النووية.

ومن المقرر ان يقوم فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضافة الى ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع القيام بزيارة لمقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية للتعرف على تجربة الهيئة الرائدة في مجال دعم الأمن النووي، وكذلك زيارة معامل الهيئة المزودة بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة.