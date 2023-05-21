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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل حرس الحدود أمام الإسماعيلي

حرس الحدود
حرس الحدود
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أعلن محمد مكي، المدير الفني للفريق الأول لنادي حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

يالدفاع: محمد رضا – خالد سامي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي.

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيلكس – حامد الجابري.

الهجوم: مصطفى زيكو – فالنتين أودو – إسلام جمال.

يحتل الاسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة (6 انتصارات و11 تعادل و10 هزائم)، ويبتعد عن مناطق الهبوط بنقطتين فقط.

في المقابل، يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة (6 فوز و7 تعادلات و16 هزيمة).

محمد مكي لإسماعيلي حرس الحدود استاد الإسماعيلية الدوري الممتاز