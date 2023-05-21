قريبا.. إصدار"چويس منصور طفلة مسك الروم" للكاتب الفنان التشكيلي محسن البلاسي

يصدر قريبا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع /القاهرة كتاب"چويس منصور طفلة مسك الروم" للكاتب والباحث والفنان التشكيلي محسن البلاسي ويعد الكتاب هو الأول باللغة العربية يتناول رحلة حياة الشاعرة والقاصة السريالية المصرية الفرنكفونية چويس منصور بشكل شامل ومتشعب.

أما عن مقدمة الكتاب فتأتي بقلم كل من الشاعر الأمريكي ويل ألكسندر / المرشح الثاني لجائزة بوليتزر سنة ٢٠٢٢، والروائية والشاعرة والفنانة الأمريكية ريكي ديكورنيه الحاصلة على جائزة الفنون والآداب في الأدب الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب سنة (2008) وجائزة لانان الأدبية للرواية سنة (2004) جائزة تشارلز فلينت كيلوج في الفنون والآداب سنة (1998) وجائزة اختيار النقاد سنة (1995) وجائزة لانان الأدبية للرواية سنة (1993) كما يشارك في المقدمة البروفيسور د. مارك كوبيغ من جامعة السوربون و باريس ١٣ والشاعر الفرنسي لوران دوسيه مدير بيت أندريه بريتون المسمى من وزارة الثقافة الفرنسية والشاعرة والفنانة الأمريكية /اليونانية چورچيا باڤليدو.

وقال محمد البعلي مدير دار صفصافة "للبوابة نيوز": نعتقد في دار صفصافة أن كتاب "جويس منصور" سيكون إضافة للمكتبة العربية بشكل عام ولقائمتها بشكل خاص، فهو سيكون إضافة في مجال التأريخ للحركة السيرالية عالميا وكذلك التأريخ لعلاقة الأدباء مصريو المولد بهذه الحركة التي أعادت تشكيل الساحة الأدبية والفنية في القرن العشرين، كما سيشكل الكتاب إضافة لنا في مجال السير الذاتية الأدبية والتي نستعد لإصدار أكثر من عنوان فيها، ويجب أن نضيف أننا نعرب عن سعادتنا بالتعاقد مع الكاتب محسن البلاسي الذي يثبت أقدامه سريعا في الساحة الثقافية العربية كما يخطو بثقة في توسيع آفاق أنشطته ومساهماته عالميا.