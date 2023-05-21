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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية كمين مايو إلي 19يونيو للحكم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة 6 متهمين بتهمة بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات في كمين 15 مايو لجلسة  19  ينويو للحكم.


وتبين من خلال الأوراق أسماء المتهمين وهم ر. ح مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية، "ع.ع، مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير، ر.ص، مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ور. ح، مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية، ور. ي، مالك ومدير شركة عريضة اكسبريس، وم. ع، مالك معرض السلام لتجارة السيارات.

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