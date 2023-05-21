وزيرة الثقافة السورية تفتتح معرض شهر الكتاب بجامعة دمشق

افتتحت وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوّح، اليوم الأحد، معرض شهر الكتاب السوري، بكلية الحقوق جامعة دمشق، والذي يستمر مدة شهر كامل، وتقيمه الهيئة العامة السورية للكتاب في معارضها الدائمة، ومراكز البيع للمراكز الثقافية في المحافظات السورية كافة.

يأتي ذلك احتفاءً بالكتاب السوري الذي احتلّ مكاناً مرموقاً في المكتبة العربية، وانطلاقاً من أهداف وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة السورية للكتاب في تفعيل دور القراءة، والتأكيد على أهمية الكتاب ونشره.

حضر الافتتاح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، ونائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتورة ميساء السيوفي، ونائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية الدكتور محمد تركو، والمدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب الدكتور نايف الياسين، وعميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس، ومديرو هيئة الكتاب.

وفي تصريحات صحفية، بيّنت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح أهمية الكتاب بصورة عامة، ولا سيما الكتاب الورقي، مشيرةً إلى أن الطريقة الجاذبة في عرض الكتب في هذا المعرض، تمكّن القرّاء من الاطلاع على أغلفة الكتب وعناوينها، وتصفح محتواها بغية اختيار ما يناسبهم منها.

وأوضحت الوزيرة، أن الهيئة العامة السورية للكتاب قد درجت على إقامة معارض دورية في الجامعات السورية منذ عام 2012، إلى جانب معارضها الدائمة فيها، حيث تُعرض الكتب الصادرة عن الهيئة في هذه المعارض بأسعار مخفضة، وخصومات تصل نسبتها إلى 50% من سعر الغلاف، كما هو الحال في هذا المعرض الذي طُبقت فيه الحسومات على أغلفة الكتب الصادرة بعد عام 2018، على الرغم من أسعار هذه الكتب الزهيدة نسبة إلى تكلفتها، ومقارنة بالكتب الصادرة عن دور النشر الأخرى، وذلك لأن هدف وزارة الثقافة ليس ربحياً بل هو نشر الثقافة السليمة والفكر السليم.

ونوّهت في ختام حديثها إلى تباحث جرى بين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، وعميد كلية الحقوق بهدف إحداث معرض دائم في كلية الحقوق، نظراً لإقبال الطلاب الشديد، وأهمية عناوين الكتب التي تصدرها الهيئة، كما وجهت الشكر لهيئة الكتاب على أنشطتها، ودعت الطلاب والقرّاء جميعهم إلى زيارة هذا المعرض.

من جانبه أوضح الدكتور نايف الياسين، المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، أن هذا المعرض يشتمل على 1800 عنوان تعود طباعتها حتى عام 2008، وتضم عناوين متنوعة تتراوح بين كتب الفكر السياسي والفلسفي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الكتب التراثية والعلمية المترجم منها والمؤلف، إلى جانب الكتب الموجهة إلى الأطفال والسلاسل والدوريات الصادرة عن وزارة الثقافة.

وأضاف الياسين، أن إقامة المعارض ليست أمراً جديداً على هيئة الكتاب غير أن الجديد هذا العام كان اختيارنا لافتتاح هذا المعرض في كلية الحقوق في جامعة دمشق، وذلك نظراً إلى تجمع عدد من الكليات في هذه البقعة، وقربها من مركز مدينة محافظة دمشق، الأمر الذي يسهّل على الطلاب والقرّاء العاديين زيارة هذا المعرض لاقتناء ما يرغبون به من الكتب.