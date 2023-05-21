القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجدة

أكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بنص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع أمس بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، متمنية أن تلتزم قوات الدعم السريع بما جاء فيه.

وذكرت القوات المسلحة - في بيان، اليوم الأحد - أن اتفاق وقف إطلاق النار يأتي تخفيفا على الشعب السوداني من تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد، وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم.

وأضافت أنه تقديرا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفا على الشعب السوداني، وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم، وقعت القوات المسلحة السودانية في جدة مساء أمس على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع قوات الدعم السريع، مدة وقف إطلاق النار قصير المدى سبعة أيام تدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين.

وأشارت إلى أن الاتفاق ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم المليشيا المتمردة منذ بداية اندلاع التمرد، بجانب إخلاء المستشفيات، وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية، معلنة التزامها بنص الاتفاق وأملها في أن تلتزم قوات الدعم السريع بما جاء فيه.