تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في بولاق الدكرور لجلسة 20 يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر في منطقة بولاق الدكرور، لـ20 يونيو.

صدر القرار برئاسة عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، قيام المتهمين «محمد.ص، 21 عامًا، سائق»، «عمرو.ع، 15 عامًا، طالب»، «صالح.أ، 20 عامًا، عامل»، «أحمد.م، 19 عامًا، عامل»، «أحمد.س، 19 عامًا، عامل»، «محمد.م، 27 عامًا، هارب»، «محمد. أ، 21 عامًا، عامل»، في 13 مايو من العام الماضي 2022 باستعراض القوة ضد المجني عليهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين من الأول حتي السادس وآخرين مجهولين، لوحوا بالعنف واستعرضوا القوة ضد المجني عليهم «تامر. ك»، ووالده «كمال. ع»، «محمد. ح» بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي بهم، ما عرض حياتهم للخطر وإلقاء الرعب في نفوسهم.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.