تعليم المنوفية: انتظام امتحانات الإعدادية بكل الإدارات

تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث أدى اليوم الأحد، طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و 884 طالب وطالبة ، وغياب 804 طلاب، بنسبة حضور 99,03 %، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة ، ولم يتم رصد أي شكاوي من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

كما تلقي محافظ المنوفية تقريراً عن انتظام سير امتحانات النقل الثانوي لعام 2023 ، وأدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 35 ألفا و 866 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99,19 % ، وكذا انتظام سير إمتحانات الدبلومات الفنية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ 33 لجنة ، وحضور 4358 طالب، وغياب 70 طالبا، بنسبة حضور 98,4 %، وبدأت الامتحانات في المواعيد المحددة وحسب جدول الامتحان ، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي بلاغات تعرقل سير الامتحانات.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي المتابعة اليومية لمنظومة العملية الإمتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .