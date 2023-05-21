“صرف صحي القاهرة” ينفذ حملات طرق أبواب بحي البساتين .. صور

نفذت إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حملات طرق أبواب بحي البساتين؛ لحث المواطنين، وخاصة ربات الأسر بالمنازل، على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس الشركة، أن إتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، له دورُ كبير في تعزيز قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين.

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى توزيع بروشورات ومطبوعات تحمل العديد من الرسائل لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه ومراعاة السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الصرف الصحي، بالإضافة إلى إستطلاع رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة.

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