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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“صرف صحي القاهرة” ينفذ حملات طرق أبواب بحي البساتين .. صور

جانب من التوعية
جانب من التوعية
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نفذت إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حملات طرق أبواب بحي البساتين؛ لحث المواطنين، وخاصة ربات الأسر بالمنازل، على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس الشركة، أن إتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، له دورُ كبير في تعزيز قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين.

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى توزيع بروشورات ومطبوعات تحمل العديد من الرسائل لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه ومراعاة السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الصرف الصحي، بالإضافة إلى إستطلاع رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة.

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الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي الخدمات التي تقدمها العديد من الرسائل إلقاء المخلفات المهندس عادل حسن المخلفات الصلبة ترشيد استهلاك المياه شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى