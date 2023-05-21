محافظ الأقصر يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عددا من اللجان بمدارس المحافظة، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث يؤدى 17910 طالبا وطالبة الامتحانات في 110 لجان على مستوى المحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد لجان مدارس الأقصر الإعدادية بنات، والأقصر الإعدادية الجديدة بنات، وذلك برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح عبدالعظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن محافظ الأقصر، خلال تفقده للجان الامتحانات على انتظام العملية الامتحانية، وتوافر كافة سبل الراحة الملائمة للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات في سهولة ويسر والتأكد من وضع الامتحانات من المناهج الدراسية وفي مستوى الطلاب، كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة داخل وفي محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية مرتبطة بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة العملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

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