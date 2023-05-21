الحوار الوطني.. حزب الريادة يوضح تعديلاته على قوانين الأحزاب السياسية والآراء المستحدثة

استعرض كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، رؤى الحزب والتي جاء على رأسها موافقة التحالف وحزب الريادة على بقاء تشكيل لجنة شئون الأحزاب على وضعها الحالي، موضحًا بعض التعديلات التي يريد وضعها الحزب لقوانين الأحزاب السياسية وبعض الآراء في القوانين المستحدثة.

وأضاف “حسنين” خلال كلمته اليوم في جلسة الحوار الوطني، أن الحزب وضع تعديل على قانون حق من يؤسس حزب من المصريين أن يكون أبوين مصريين، تلتزم مادة الأحزاب السياسية بعدم التعامل إلا مع رئيس الحزب المعتمد لديها في السجلات في تلقي أي مكاتبات أو إخطارات تخص الحزب.

وتابع رئيس حزب الريادة: تخصيص دعم مالي سنوي في كل بداية سنة مالية لكل حزب سياسي معتمد لدي لجنة الأحزاب السياسية من أجل استمرار أنشطته واستقلاله.

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