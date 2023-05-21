ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ المنيا يعلن توريد 284 ألف طن من محصول القمح

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يعلن توريد 284 ألف طن من محصول القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيااليوم الاحد، استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 284465 ألف طن و 748 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

343395515_1310267549562248_4363872566984549678_n
343395515_1310267549562248_4363872566984549678_n
343618274_1399110817596860_7510328500741097160_n
343618274_1399110817596860_7510328500741097160_n
343766805_276336731489189_4764784061304550935_n
343766805_276336731489189_4764784061304550935_n
الشون والصوامع توريد محصول القمح محافظ المنيا نائب محافظ المنيا وكيل وزارة التموين