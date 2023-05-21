برلمانية: لدينا 3 آراء فقهية أجمعوا على أن الولاية من حق الأم

قالت إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الولاية على المال يجب أن يتم تعديله، فولاية النفس أهم من ولاية المال، والأطفال يعيشون مع أمهم، موضحةً: "لدينا 3 آراء فقهية أجمعوا على الولاية من حق الأم وهذا الأمر اجتهاد، والشيخ سعد الدين هلالي وجابر طايع وشيخ آخر أقروا بأن التبعية في النقل اجتهاد وليس نصا قرآنيا صريحا".

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية : "جلسة الحوار الوطني التي ناقشت قانون الولاية على المال شهدت توافقا كبيرا، لأن الأموال لا يجب أن تترك في وضعها الحالي، بل يجب إنشاء صندوق لاستثمار القُصر ويتم إدارته عن طريق الدولة المصرية ويتم تخصيص نسبة للإدارة، وهو ما نفذه عدد كبير من الدول العربية".

وتابعت: "نبحث عن سبل حياة كريمة، فما بالنا بهذا القاصر، هل سيجد حياة كريمة بهذه المبالغ التي تفقد قيمتها مع مرور الوقت؟ الجلسة كانت موفقة جدا وخرجنا بتوصيات مميزة كثيرا لصالح القاصر، هذه التوصيات لن تحمي مواطنا عاديا، ولكنها ستحمي الأطفال بعد وفاة والدهم، ومن ثم فإن هذه التوصيات ستكون سندا ودرع حماية لهم".



