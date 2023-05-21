"زراعة الشرقية" تنظم ندوة إرشادية عن محصول فول الصويا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق أعلي انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف غراب أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وكذلك توعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة الي قيام المديرية بالتعاون مع بتنظيم ندوة ارشادية عن زراعة محصول فول الصويا المحمل علي الذرة الشامية في حضور الدكتور إسماعيل أبو بكر بقسم بحوث البقوليات والدكتور أحمد محمد بقسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس هاني صلاح اخصائي الارشاد بالمديرية والمهندس محمود عبد المنصف رئيس قسم الإرشاد وعدد كبير من المرشدين الزراعيين وذلك بالمركز الارشادي بقرية شوبك اكراش التابع لإدارة ديرب نجم الزراعية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة الارشادية تم استعراض التوصيات الخاصة بزراعة محصول الفول الصويا المحمل على الذرة وأهمية التوسع في الزراعات التعاقدية وكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية لفول الصويا والذي يعد أحد اهم المحاصيل الاستراتيجية التي تستخدم في العديد من الصناعات الغذائية حيث أحد مصادر إنتاج الزيوت كما تستخدم مخلفات بذوره كعلف للحيوان بعد خلطها بالذرة الشامية ، بالإضافة الي مناقشه أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكتر في نفس المساحة وفي نفس الوقت وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.