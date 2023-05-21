محافظ الجيزة يفتتح سوق السمك الحضاري بالمنيب

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، حيث يضم المشروع 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.

أشاد محافظ الجيزة، بالتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz والذي أسفر عن تنفيذ العديد من مشروعات التطوير للمناطق غير المخططة للارتقاء بالبنية التحية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد “راشد”، أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة بديلاً عن الأسواق العشوائية للارتقاء بالواجهة الحضارية للمحافظة، وجاء ذلك بحضورهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وأيمن عتريس و ذكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة وعدد من قيادات محافظة الجيزة