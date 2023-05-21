ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار سابق في البنتاغون يرجح سقوط مدينتين أوكرانيتين بيد روسيا

القوات الروسية
القوات الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رجح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، سقوط مدينتي خاركوف وأوديسا الاستراتيجيتين بيد الجيش الروسي، بعد ضربة روسية قاصمة ردّا على هجوم كييف المضاد.

وقال ماكغريغور عبر "يوتيوب": "احتمالات أن يكون الأوكرانيون قد استنفدوا إمكاناتهم البشرية والعسكرية عالية".

وأضاف: قريبا جدا سيكون الأوكرانيون عاجزين عن الرد على الضربات الروسية وأن الروس سيبدأون بالتحرك قريبا، بشكل حذر ووفق حسابات مدروسة، ومع الاستخدام المكثف للصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، والاستفادة لاقصى درجة من تفوقهم الجوي.. لا أتوقع أن تشن روسيا حربا خاطفة، ولكن في المحصلة أوديسا وخاركوف ستقعان حتما في قبضة الروس".

المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكغريغور روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية