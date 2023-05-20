الدوري الإيطالي.. جيرو يقود هجوم ميلان أمام سامبدوريا

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سامبدوريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف ميلان، اليوم السبت، سامبدوريا على ملعبه سان سيرو، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو، هجوم الروسونيري، ويعاونه الثلاثي، جونيور ميسياس، وبراهيم دياز، ورافائيل لياو.

ويأمل ميلان في حصد الثلاث نقاط من مباراته ضد سامبدوريا، من أجل مواصلة الزحف نحو حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتأكد هبوط سامبدوريا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد تذيله لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما حسم نابولي لقب الكالتشيو في الموسم الجاري منذ 3 جولات.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - توموري - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش - تونالي - براهيم دياز

وفي الهجوم: ميسياس - جيرو - لياو.

ويحتل ميلان، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو رابع الترتيب، فيما يأتي سامبدوريا في المركز العشرين والأخير بـ18 نقطة.