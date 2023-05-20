انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية والجري للمشاركين بملتقى الرياضة والتنمية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ماراثون الدراجات الهوائية والجري للوفود العربية المشاركة بملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي تنظمه الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير (الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات)ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة (١٦-٢١) مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر فعاليات الماراثون الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

انطلق الماراثون من شاطئ ميريت القديم حتي المدينة الشبابية لمسافة ٧كم، وأعربت الوفود العربية عن سعادتها بالمشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية والجري ضمن فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، متمنين تكرار مثل هذه الملتقيات الرياضية والتي تعمل علي تقارب الشعوب العربية.

ومن جانبها، أكدت الدكتوره سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، أن تنفيذ هذا المارثون يأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوسع بإقامة العديد من الماراثونات الرياضية داخل الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية، مشيرةً إلى أن هذه الماراثونات باتت نهجاً متبعاً داخل تلك الأحداث، بما يرسخ لأهمية ممارسة الرياضة بجانب جميع الفعاليات، في إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والارتقاء بالصحة العامة، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

وتضمن البرنامج عدة جلسات وهي "التنمية الرياضية والتنمية المستدامة، التنمية الرياضية لشباب قادة المستقبل، تنمية مهارات سوق العمل في قطاعات الرياضة، تنمية مهارات قيادات التنمية الرياضية، استراتيجية الرياضة والتنمية المستدامة، أسس وضع استراتيجيات ادارة تنمية الرياضة، استراتيجيات الرياضة للجميع، الرياضة للجميع والتنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية والتطوير المجتمعي، مبادرات التنمية الرياضية في الوطن العربي (عرض حالة)".

جدير بالذكر أن ملتقى الرياضة والتنمية الاول للدول العربية يشارك فيه وفود ١٦ دولة عربية وهي (السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقي.