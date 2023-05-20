ads
السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القبض على عصابة اتجار بالبشر في بغداد تبيع طفلا ب 25 مليون دينار

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، القبض على عصابة مكونة من 4 نساء ورجل بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار عراقي في بغداد.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وفي التفاصيل، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتابع عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من 4 نساء ورجل ينوون بيع طفل يبلغ من العمر 5 أيام مقابل مبلغ مالي قدره 25 مليون دينار عراقي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من عناصر وكالة الاستخبارات في الأنبار واستدراج المتهمين والقبض عليهم في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بالجرم المشهود أثناء قيامهم بعملية الاتجار وإنقاذ الطفل".

ووفق مراسلنا، فقد تم عرض التحقيقات أمام أنظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة المتعلقة بقانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات.

الاستخبارات العراقية الأعضاء البشرية القبض علي عصابة الجريمة المنظمة اتجار بالبشر