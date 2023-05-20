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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد حماقي يشعل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

زفاف ابنة حميد الشاعري
زفاف ابنة حميد الشاعري
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حرص المطرب محمد حماقي، على حضور حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتواجد عدد كبير من الفنانين للمشاركة في حفل الزفاف، كان من بينهم الفنانة يسرا، والفنانة ليلى علوي، والفنان أحمد زاهر، الفنان إيهاب توفيق، المخرج محمد سامى وزوجته الفنانة مى عمر، المطرب عمرو دياب، الفنان محمد فؤاد، الفنان مصطفى قمر، الإعلامية منى الشاذلى، أكرم حسنى، أحمد سعد، عزيز الشافعى.
يشار إلى أن الفنان حميد الشاعرى قد شارك المطرب هشام عباس والفنان أكرم حسنى أغنية "السهر والانبساط"  التى تم طرحها الفترة الماضية بطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا،  كلمات أكرم حسنى، وألحان مصطفى العسال وأخرج الكليب المخرج هادى الباجورى.

ابنة حميد الشاعري محمد حماقي