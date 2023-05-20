دنيا سمير غانم في ذكرى رحيل والدها: "بحبك يا أبي"

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لوالدها النجم الراحل سمير غانم فى ذكرى رحيله اليوم.

وعلقت على الصورة: "اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء، وبقدر الفراغ الذى بات فى صدورنا منذ رحيلهم، اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم وأجمعنا بهم على فى الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا أبى".

قدم الفنان الراحل سمير غانم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية أبرزها فيلم "يا رب ولد"، "البنات عايزة ايه"، "عضة كلب"، "حسن بيه الغلبان"، وفى الدراما "الكابتن جودة"، "حكايات ميزو"،"عريس بالصدفة"، والمسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "المتزوجون"، "جوليو وروميت"، "الأستاذ مزيكا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل "جت سليمة" الذى تم عرضه فى الموسم الرمضانى، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامى مغاورى، خالد الصاوى، محمد ثروت، والإخراج إسلام خيرى.