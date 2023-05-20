زيادة واردات الصين النفطية من روسيا 8.6% خلال أبريل

زادت واردات الصين من النفط الخام من روسيا 8.6 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مع شروع شركات تكرير خاصة أكبر في شراء النفط مخفض الأسعار.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك الشحنات المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب، 7.1 مليون طن أو 1.73 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات جمركية صادرة السبت.

انضمت شركات تكرير خاصة كبيرة إلى شركات تكرير مستقلة أصغر في التهافت على النفط الروسي منخفض السعر، سواء خام مزيج شرق سيبيريا والمحيط الهادي الذي يتم تحميله من أقصى شرق روسيا أو خام الأورال الذي يشحن عبر الموانئ الأوروبية.

ومع ذلك كانت الواردات من روسيا في أبريل أقل كثيرا من 2.26 مليون برميل يوميا سجلت في مارس وكانت مستوى غير مسبوق، وتراجعت واردات الصين الإجمالية من النفط الخام الشهر الماضي 16 بالمئة عن مارس.