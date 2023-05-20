الحوار الوطني.. مقرر المحور الاقتصادي: العدالة الاجتماعية تستهدف كل فئات المجتمع

قال أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنّ الحماية الاجتماعية تستهدف الأفقر في المجتمع والأكثر احتياجا مثل الأقل دخلا وذوي الهمم وبعض الفئات في القرى وغيرهم، أما العدالة الاجتماعية فإنها تستهدف فئة واحدة، بل كل طبقات المجتمع، بحيث يتم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف "جلال"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "العدالة الاجتماعية تستهدف طرح التعليم الجيد للجميع، وهذا الأمر ينطبق على الصحة والحصول على وظيفة والحصول على أرض لبناء مشروع وممارسة الحقوق المدنية والحصول على القضاء العادل".

وتابع وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي: "كلمة تكافؤ الفرص أوسع بكثير وتتطلب إصلاحات كبيرة لا تقتصر على ما تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، وترتبط بكل الوزارات في الدولة المصرية، وهو ما ينطبق على الاستثمار، فهو لا يتوقف على ما تفعله وزارة واحدة فقط، لكنه متصل بكل أجهزة ومؤسسات ووزارات الحكومة".





