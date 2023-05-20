منتخب مصر يكشف تفاصيل أزمة تعديل موعد مباراة غينيا

كشف محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفني للمنتخب لم يحسم حتى الآن مصير المباراة الودية المقترح إقامتها على هامش المعسكر المقبل للمنتخب.

وفي تصريحات إذاعية اليوم السبت، أشار غرابة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر وصول إخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بموعد مباراة مصر وغينيا، ليتحدد في ضوء الموعد المشار إليه مصير المباراة الودية المقترح إقامتها خلال المعسكر المقبل للفراعنة.

وأضاف غرابة، أن هناك احتمالا كبيرا لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر بعد مباراة غينيا، مرجحًا أن يواجه المنتخب أحد المنتخبات الإفريقية من منتخبات المستوى الثاني أو الثالث لتعزيز موقع منتخب مصر في تصنيف الفيفا للمنتخبات حال الفوز بالمباراة.

ونفى غرابة ما تردد عن وجود تحركات لترتيب مباراة ودية بين منتخبي مصر والمغرب، موضحًا أن تواجده حاليًا في المغرب جاء بهدف ترتيبات معسكر منتخب مصر ورحلة الفراعنة إلى المغرب، حيث ستقام هناك مباراة غينيا.

واستبعد غرابة احتمالية تعديل كاف موعد مباراة غينيا أو الاستجابة لرغبة منتخب مصر بتأجيل إقامتها لتقام يوم 19 أو 20 يونيو المقبل بدلًا من إقامتها يوم 14 من الشهر ذاته وهو الموعد الذي حدده منتخب غينيا للقاء.



وأشار غرابة إلى أن صعوبة تعديل موعد المباراة ترجع إلى ارتباط منتخب غينيا بمباراة ودية أمام منتخب البرازيل يوم 17 يونيو، بجانب انشغال ملعب مراكش الذي تقام عليه مباراة مصر وغينيا باستضافة مباراة بين منتخبي موريتانيا والسودان يوم 19 يونيو.