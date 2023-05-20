تداول أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية فى عدة محافظات.. والتعليم تحقق

نشرت صفحات الغش على تطبيق تليجرام صورا من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا وبعض المحافظات الأخرى، فيما أكدت المديريات التعليمية تتبع الأوراق الامتحانية المتداولة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وتطبيق القانون الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب المتورطين فى تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش.