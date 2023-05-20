أوكرانيا: أكثر من 80 اشتباكا قتاليا في خمسة اتجاهات مع القوات الروسية

السبت 20/مايو/2023 - 09:13 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت أن أكثر من 80 اشتباكا قتاليا بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الروسية وقعوا في أخر 24 ساعة في اتجاهات مدن ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشاختارسكي.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الروس نفذوا الليلة الماضية غارة جوية أخرى بطائرات مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا. ويجرى حاليا توضيح المعلومات حول عواقب هذا الهجوم. وخلال أمس أيضا، شن العدو ست ضربات صاروخية و62 غارة جوية و65 هجوما بالمدفعية الثقيلة على مواقع لقواتنا ومستوطنات مأهولة بالسكان. ودمرت البنية التحتية المدنية. وعلى وجه الخصوص، نتيجة قصف بلدة كريفي ريه في منطقة دنيبروبتروفسك وستبنوهيرسك في منطقة زابوروجيا، وبيريسلاف وزيلينيفكا في منطقة خيرسون، قتل وجرح مدنيون من بينهم طفل ودمرت منازل خاصة ومؤسسات رعاية صحية ومنشآت مدنية أخرى.

وأضاف البيان "أن المحتلين الروس يواصلون منح جوازات السفر القسري للسكان في كاخوفكا، وهي منطقة محتلة مؤقتا في منطقة خيرسون. ولتسريع هذه العملية، قاموا بشن غارات استعراضية تهدف إلى تخويف السكان المحليين من خلال احتمالية حشد وتغريب الممتلكات. وعلى وجه الخصوص، هددوا المواطنين الأوكرانيين الذين رفضوا امتلاك جواز سفر روسي بالإخلاء القسري من منازلهم وقطع التيار الكهربائي".

وتابع "أن سلاح الجو الأوكراني شن خلال أمس 13 غارة على عناصر روسية وعتادهم العسكرية و8 غارات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لهم، كما دمر جنودنا ثلاثة صواريخ من طراز كاليبر كروز وطائرات بدون طيار من طراز شاهد وأربع ذخائر لانسيت و10 طائرات استطلاع بدون طيار من مختلف الأنواع، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة و7 مجموعات أسلحة ومعدات عسكرية ووحدتي مدفعية في موقع إطلاق نار و6 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومحطة رادار لمنظومة صواريخ S-300".