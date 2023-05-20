إجلاء المئات بعد انتشار حرائق الغابات في غرب إسبانيا

أجلت أطقم الطوارئ نحو 600 قروي في غرب إسبانيا من منازلهم خلال الليل بعد أن تسبب حريق بفعل فاعل في تدمير نحو ثمانية آلاف‭‭ ‬‬هكتار من الغابات بالقرب من الحدود مع البرتغال.



وقالت أجهزة الطوارئ الإسبانية مساء يوم الجمعة: إن الرياح القوية تجعل من الصعب السيطرة على الحريق في مناطق الغابات الكثيفة في لاسورديس وسييرا دي جاتا في منطقة إكستريمادورا.

بدوره أشار الحرس المدني إلى أن السلطات أجلت أشخاصًا من ثلاث قرى، وأغلقت ثلاثة طرق في المنطقة.

وأوضحت السلطات أن نحو 260 من رجال الإطفاء و165 جنديًا يحاولون إخماد الحريق.