ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

من قانون العمل.. هكذا تحسب "ساعة الراحة" داخل المؤسسة

قانون العمل
قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل والمؤسسة التي يعملون بها ووضع الشروط والضوابط المحددة لتنظيم العلاقة بينهم بما يضمن حفظ حقوق الجميع طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) علي استعرض المادة الخاصة بتنظيم وتحديد وقت العمل وساعات الراحة والاجازات الاسبوعية والرسمية حيث نصت المادة ( 82) علي انه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد . 
 

قانون العمل فترة الراحة