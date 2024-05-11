«تموين الدقهلية»: استقبلنا 221 ألف طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء التوريد

أعلن السيد دايره، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، استمرار استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصل إجمالي الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 221 ألف و 335 طن حتي الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 ابريل الماضي.

من جهته قال محافظ الدقهلية ان المساحة المنزرعة قمحا هذا الموسم بلغت 252292 فدان والمتوقع توريده 400 ألف طن بالدقهلية مشيرا الى ان إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريده 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية 289 ألف طن .





وأضاف المحافظ، أن أسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجه 23 ونصف و1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة 1900 جنيه لأردب القمح درجه 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.

وأشار المحافظ انه كلف بتذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج.



تأمين الصوامع والشون بخدمات امنية ودوريات مرورية

وشدد المحافظ على أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون وضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

وقال «مختار» انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط.

كما وجه بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام أقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي.

وأشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.





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