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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المستشار حسن البدراوي يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر جنيف للملكية الفكرية

المستشار حسن البدراوي
المستشار حسن البدراوي
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يترأس المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمتين الدستورية العليا والنقض ومساعد وزير العدل - "سابقا" ، وفد مصر المشارك في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف بسويسرا، المعني بإصدار اتفاقية دولية تتعلق بالملكية الفكرية في علاقتها بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المتصلة بها.


ومن المقرر أن تعقد اجتماعات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 24 من شهر مايو الجاري.
جدير بالذكر أن المستشار حسن البدراوي هو أحد الخبراء المرموقين في مجال الملكية الفكرية سواء على المستوى الوطني وكذلك على المستويين العربي والدولي.

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