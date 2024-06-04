رئيس جامعة المنوفية يرأس الجلسة العلمية Enhanced recovery after surgery فى المؤتمر الطبى الأفريقى الثالث

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام جلسة علمية بعنوان Enhanced recovery after surgery "الإفاقة الآمنة بعد العمليات الجراحية" فى اليوم الثانى لانطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الطبي الأفريقي "AFRICA HEALTH EXCON"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحضر افتتاح الفعاليات بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زوزير الصحة والسكان، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من وزراء الصحة الأفارقة، كما حضر رئيس الجامعة حفل الافتتاح والجلسات الحوارية التى تمت فى اليوم الأول للمؤتمر.

هذا وناقش الدكتور أحمد القاصد فى الجلسة العلمية التى ترأسها ضمن قائمة الجلسات العلمية لليوم الثانى للمؤتمر موضوع علمى هام للتعريف بالإفاقة الآمنة والإجراءات المتبعه بعد العمليات الجراحيه الكبرى، وأسفرت الجلسة عن توصيات هامة عن وضع معايير وتطبيق بروتوكولات واضحة لعمليات تحضير المرضى قبل العمليات الجراحية والإجراءات اللازمة خلال إجراء العملية، وإجراءات ما بعد العملية لتقليل مده تواجد المرضى بالمستشفيات، وطرق تحسين نتائج الإفاقة ERAS وهي الإجراءات المتبعه في كبرى المستشفيات في العالم، كما أوصت الجلسة العلمية بإضافة هذه الطرق لتكون ضمن معايير إعتماد المستشفيات، حيث أكد القاصد أن الجلسة العلمية كانت جلسة مثمره تم فيها تبادل الخبرات العلمية والبحثية لتحسين أنظمة الرعاية الصحية وتطوير القطاع الطبى، مثمنا جهود رئيس الجمهورية لتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وقام الدكتور أحمد القاصد والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث، الذي يشارك فيه مجموعة من أكبر شركات تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومتابعة الشرح المقدم من مسئولي كل شركة، وتفقد الأدوية التي تم تصنيعها بجودة عالية، وبسعر أقل من أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتى تم تنفيذها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم تصنيع الأدوية من خلال مشروع مدينة الدواء الذى يُعد ركيزة أساسية للصناعات الدوائية في مصر، لتقديم مُنتج ذي جودة عالية، وبسعر أقل من أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.