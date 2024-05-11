محذرًا من شدة الحرارة.. «المناخ» يقدم توصيات للمزارعين خلال الأسبوع الجاري

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الطقس سيشهد خلال الأسبوع الحالي أجواء ربيعية تعويضية لفترات الموجات شديدة الحرارة، حيث بداية انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وسيشمل كل الجمهورية تدريجياً ،مع زيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية .

وأوضح فهيم أنه سيسود طقس مائل للحرارة شمالاً حار على القاهرة واستمراره شديد الحرارة على الصعيد نهاراً ، مع عودة الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد ،بالاضافة إلى نشاط متقطع للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة ما بعد الظهر

وذكر فهيم، الواجبات الزراعية المطلوب تنفيذها كالاتي:

1 - يمكن اجراء عمليات الضم ( حصاد القمح) والدراس في الفترة الصباحية خاصة النصف الأسبوع من الأول .

2 - بصفة عامة ولكل المحاصيل .. العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، بمعنى اجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري فقط في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة حيث أن وقت الظهيرة تغلق ط الثغور ويتوقف البخر نتح ويزيد البخر بالتالى يقل الامتصاص جدا بالتالى اى زيادة فى مستوى المياه حول الجذور سيؤدي الى نقص الاكسجين الذي ىعد النبات فى أمس حاجة لها اثناء الحرارة العالية.

3 - تقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة في مرحلة العقد الحديث خاصة المانجو والعنب والزيتون والموالح والتين ومرحلة التزهير في الكمثرى والرمان ، من خلال تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري.

4 - دعم بساتين الفاكهة في مرحلة ما بعد العقد بالرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 5 ايام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

5 - الزيتون (الاصناف الاجنبية بالتحديد) الاقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال لفترة دي وعمل توازن في التسميد مع حمل الشجرة الموجود ( وكذلك المانجو والموالح) والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون وموت الاجنة في المانجو لأنها ستزيد .



6 - الفاصوليا الصيفي .. الرش لامتلاء الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك + 30 سم سيتوكينين 4% للفدان .

7 - المحاصيل_الصيفية حديثة الزراعة ( الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز ) تكثيف اضافة الفسفور ( حامض فسفورية او غيره) هام جدا للمحاصيل دي بسبب انخفاض الحرارة ليلاً خاصة فى وجه بحري .

8 - الخضر سواء مكشوف او صوب ، ( الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب بالتحديد )،وهنا متوقع زيادة كبيرة فى معدلات "التنفيل" تساقط الزهر او العقد الحديث .

وأوضح فهيم، أن المشكلة الاخرى ان الايام الحارة الماضية اثارت بعض النباتات للتزهير المكثف وفوق طاقة النبات وعندما تعود درجات الحرارة الى الانخفاض ليلا ، تصاب النباتات بمشكلة فى الاخصاب او العقد فيحدث التنفيل .

لذلك فانه لو مرحلة النمو الخضري قبل التزهير ، الري يكون فى الصباح مع اضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر + 2كجم سلفات بوتاسيوم ذواب ( بودرة ) + لتر حمض فوسفوريك ((ثم تكرر 3 مرات اسبوعيا بنفس المعدلات المذكوره سابقاً)) .

أما لو في مرحله الازهار والعقد يكون الري صباحاً و يضاف 2 كجم نترات نشادر + 4 كجم بوتاسيوم ذواب +نصف لتر حمض فوسفوريك ((ثم تضاف 3 مرات اسبوعياً)).

